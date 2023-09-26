Нурбек Карабала о гонораре Айтмухана за золото ЧМ: «Я бы хотел, чтобы он получил больше, но закон таков»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала высказался о гонораре Ризабека Айтмухана за золото Чемпионата Мира по вольной борьбе:

«Как спортсмен, как спортивный функционер, как тренер я бы хотел, чтобы он получил больше, но на сегодняшний день закон таков. Насколько я помню в приказе «Об утверждении размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований» ЧМ оценивается в 15 000$.

Также у местного исполнительного органа есть возможность утвердить постановление о ежемесячном денежном содержании, где спортсмен после получения результата до следующего аналогичного соревнования может получать определенную сумму каждый месяц. Если говорить о борьбе, то следующий ЧМ пройдет через 2 года. В нашей практике, в Мангыстауской области, мы за ЧМ выплачивали спортсменам 500 000 тг ежемесячно.

И третья возможность, в компетенцию акима входит поддержка спортсменов и спорта. То есть он может выделить какую-то сумму в рамках Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении». Все наши возмущения понятны, но мы должны понимать, что есть закон, который написан до тех людей, которые пришли на свои посты сегодня и не могут дать суммы, больше указанной.

Другое дело, когда аким, опираясь на законодательные акты может поддержать спортсменов. Ну и естественно подключаются ряд меценатов, бизнесменов: кто-то машину подарил, кто-то еще что-то. Но сегодня, уполномоченные органы могут двигаться только в рамках этих законодательных актов»

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