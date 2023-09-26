Артем Резников про чемпиона мира Айтмухана: «Ризабек – это будущая звезда»

Казахстанский боец ММА Артем Резников оценил перспективы Ризабека Айтмухана, который стал чемпионом мира по вольно борьбе:

«Если тренеры сделают все правильно, не загонят его, то Ризабек – это будущая звезда. В 19 лет у тебя не может быть той силы, что будет в 25-30 лет, он берет техникой. Представляете, что он будет творить через 5 лет»

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