Аян Турсын проведет бой за титул лиги OCTAGON

Бронзовая медалистка Азиатских игр в Ханчжоу по ушу-саньда казахстанка Аян Турсын поборется за чемпионский пояс в следующем поединке в лиге OCTAGON.

Имя соперницы непобежденной на профессиональном уровне казахстанской представительницы минимальной весовой категории на данный момент неизвестно, а сам титульный бой запланирован на ноябрь этого года.

Отметим, что в ММА Аян Турсын имеет рекорд – 4-0. Все свои поединки спортсменка провела в лиге OCTAGON.

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