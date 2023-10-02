Бек Нурмаганбет о бое в андеркарде Канело: «Было приятно выступить на таком масштабном событии»

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (11-0, 9 KO) прокомментировал досрочную победу над нигерийцем Абимболо Осундаиро (5-1, 3 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

«Это был прекрасный вечер бокса. Было приятно выступить на таком масштабном событии. Участие в карде Канело – это уже хороший трамплин для боксера. Еще круче, когда это битва двух абсолютов. Атмосфера невероятная. Мой бой прошел по плану. Я усиленно готовился и четко выполнил план на поединок. Соперник был непростым, но у него не было такой школы бокса, как у меня. Тем не менее, он создал мне сложности», – сказал Нурмаганбет.

Бой был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем победой казахстанца техническим нокаутом.

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