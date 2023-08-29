WBC о Кособуцком: «Он дисквалифицирован из-за чрезмерного количества запрещенных ударов»

Сайт Всемирного боксерского совета (WBC) опубликовал отчет по бою казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого и нигерийца Эфе Аджагбы.

«Нигерийский тяжеловес Эфе Аджагба победил казахстанца Жана Кособуцкого по дисквалификации в эту субботу вечером в Талсе, Оклахома, и завоевал титул WBC Silver в тяжелом весе.

Бой начался сбалансированно, но только в третьем раунде действия начали портиться.

Кособуцкому сняли два очка за удары ниже пояса в третьем раунде и он был дисквалифицирован рефери Крисом Флоресом после еще одного удара ниже пояса в четвертом раунде после чрезмерного количества запрещенных ударов.

Окончание боя произошло на 33 секунде четвертого раунда», — говорится в сообщении.

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