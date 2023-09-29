Забойное начало уик-энда в чемпионатах Испании и Германии

Olimpbet дает расклады на матчи с участием «Барселоны» и дортмундской «Боруссии»

Ла Лига. 8-й тур. «Барселона» – «Севилья». 30 сентября, 01:00 (время Астаны)

Предыдущий тур Примеры проводился посреди недели, и по его итогам «Барса» лишилась лидерства в чемпионате Испании, весьма неожиданно потеряв очки в гостевом противостоянии с «Мальоркой» (ничья 2:2).

«Севилья» же после провального старта набрала семь очков в трех последних матчах чемпионата, постепенно выкарабкиваясь из подвала турнирной таблицы. А благодаря крупной победе трехдневной давности над «Альмерией» со счетом 5:1 «красные» уже имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей.

Получается, севильцы подходят к сражению с действующим обладателем титула с настроением получше? Особенно на фоне очередного громкого скандала вокруг «блауграны» и слухах о лишении профессионального статуса одного из самых титулованных клубов страны. Да и ремонт «Камп Ноу», из-за которого каталонцы вынуждены проводить домашние матчи на другом стадионе, должен быть андалусийцам в помощь.

Однако статистика явно против «Севильи», которая в рамках Ла Лиги не может обыграть «Барселону» почти восемь лет – с октября 2015-го. А три их последние очные дуэли завершились в пользу «сине-гранатовых» с общим счетом 7:0.

И сейчас эксперты Olimpbet видят в «Барсе» безоговорочного фаворита центральной встречи восьмого тура Примеры: П1 – 1.37, Х – 5.56, П2 – 8. Самый популярный букмекер Казахстана отдает серьезное преимущество хозяев и по угловым: П1 – 1.18, Х – 16.5, П2 – 6. Зато по желтым карточкам ожидается заметный перевес гостей: П1 – 4.1, Х – 4.3, П2 – 1.61.

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Бундеслига. 6-й тур. «Хоффенхайм» – «Боруссия» (Дортмунд). 30 сентября, 00:30

«Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» соседствуют в турнирной таблице чемпионата Германии, занимая пятое и шестое место. При этом они отстают на одно и два очка соответственно от делящих первую строчку «Баварии» и «Байера». А это значит, что победитель матча минимум на сутки станет единоличным лидером турнира.

«Деревенские» в сезоне-2023/24 впервые за долгое время, с тех пор, как из команды ушел на повышение бывший главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, одержали в Бундеслиге четыре победы подряд. Но добиться пятой «Хоффенхайму» будет невероятно сложно.

«Боруссия» – крайне неудобный соперник для клуба из Зисхайма, у которого «Хоффенхайм» не может победить на протяжении пяти матчей (четыре поражения и одна ничья). А «шмели», ко всему прочему, имеют самую продолжительную беспроигрышную серию в первенстве Германии. В последний раз они уступали в Бундеслиге еще первого апреля «Баварии» (2:4).

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у «черно-желтых» шансов на благоприятный исход в предстоящем матче больше, чем у «сине-белых». Даже несмотря на то, что «Боруссии» играть придется на выезде: П1 – 3.03, Х – 4.07, П2 – 2.18.

По угловым гости также считаются фаворитами: П1 – 2.7, Х – 10.5, П2 – 1.64. А по желтым карточкам ожидается приблизительное равенство: П1 – 2.1, Х – 4, П2 – 2.7.

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