Томпсон получит увеличенный гонорар за бой с Рахмоновым

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал заявление американского бойца Стивена Томпсона о том, что за свой поединок с полусредневесом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым он получит прибавку к основному гонорару.

«Ну ладно, раз он так говорит, должно быть это правда», — с улыбкой прокомментировал Уайт слова «Вандербоя» на пресс-конференции.

Напомним, что противостояние Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон состоится в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою