Стивен Томпсон оценил перспективы Рахомнова: «Если Шавкат выиграет, то после нашего боя будет драться за титул»

Американец Стивен Томпсон оценил перспективы казахстанца Шавката Рахмонова:

«Если Шавкат выиграет, то после нашего боя он должен будет драться за титул с Эдвардсом или Ковингтоном. Думаю, у него всё получится, если он победит. Но я если я побью его, то я рассчитываю на еще один титульный бой»

Напомним, бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в рамках турнира UFC 296. В последний раз Рахмонов дрался в марте: он засабмитил в третьем раунде американца Джеффа Нила (15-5).

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою