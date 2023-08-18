Рахмонов о переговорах о бое с Гастелумом: «Я готов хоть у него во дворе в любой момент»

Шавкат Рахмонов рассказал о переговорах по следующему бою:

«UFC хотят вроде бы с Гастелумом бой. Сейчас общаемся, когда он сможет. 11 ноября будет турнир в Нью-Йорке, Гастелум хочет там. Я бы хотел в Абу-Даби.

Я же согласился на 16 сентября, в День независимости Мексики драться. Я ему и сейчас говорю: хоть у тебя во дворе могу подраться в любой момент. Я хочу просто своих болельщиков порадовать, чтобы наши братья приехали поболели – из-за это я просил Абу-Даби. А так – мне без разницы, хоть во дворе Гастелума готов подраться.

UFC интересен бой с Гастелумом. Ждем. Ну, на крайняк – 11 ноября, если он не согласится на октябрь. По идее, у него травма не очень серьезная, просто нос чуть-чуть сломал. Он быстро заживает. Ты же будешь заниматься, спарринговаться не будешь. В октябре он по-любому успеет. Почему не хочет – я не знаю. А так – у нас у всех травм хватает, каждая тренировка – это каждая какая-то новая травма».

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