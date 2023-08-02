Гастелум обратился к казахстанцам: «Я ужасно себя чувствую из-за срыва поединка»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум выступил с обращением к представителю Казахстана Шавкату Рахмонову и всем его фанатам после известия о срыве их запланированного на 16 сентября поединка

«Мы хотим перенести этот бой на ноябрь, но не знаю, согласятся ли на это Шавкат и его команда. Посмотрим, что будет. Надеюсь, все получится. Если же нет, то никаких проблем — Шавкат не обязан меня ждать ни при каких обстоятельствах.

Приношу свои извинения Шавкату Рахмонову и его команде, а также всем казахстанцам, которые с нетерпением ждали этого боя. Я видел, как они без конца писали мне в социальных медиа, устроили настоящий захват (улыбается). Это вызвало у меня вопросы о моей собственной фанбазе, им следовало поактивнее меня поддерживать.

Я ужасно себя чувствую из-за срыва поединка. Надеюсь, нам удастся его перенести на ноябрь, а если нет, то я всё пойму»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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