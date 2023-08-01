Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь Таля очередь согласиться драться на моей территории»

Шавкат Рахмонов обратился в адрес американского мексиканца Гастелума:

«Пиньята, я согласился драться на твоей территории в День независимости Мексики на арене, заполненной твоими фанатами. И не моя проблема, что ты не можешь сделать это. Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории – в Абу-Даби на UFC 294. Или ты только сейчас сообразил, что это была плохая идея вызваться на бой со мной»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

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