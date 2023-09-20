Рахмонов о Гастелуме: «Не знаю, почему он отказался от боя и дал заднюю»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов высказался о сорвавшемся поединке с Келвином Гастелумом.

«Гастелум — мастеровитый боец вообще-то. Не знаю, почему он отказался от боя, дал заднюю», — сказал Рахмонов.

Бойцы должны были встретиться 17-го сентября, но Гастелум снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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