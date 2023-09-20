Рахмонов о Гастелуме: «Не знаю, почему он отказался от боя и дал заднюю»

Шавкат Рахмонов высказался о сорвавшемся поединке с Келвином Гастелумом.

«Гастелум — мастеровитый боец вообще-то. Не знаю, почему он отказался от боя, дал заднюю», — сказал Рахмонов.

Бойцы должны были встретиться 17-го сентября, но Гастелум снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»