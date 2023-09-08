Айбек Шокпутов о бое Хамитов – Шлеменко: «Очень важным будет вопрос выносливости — кто первым задышит»

Айбек Шокпутов, наставник бойца UFC Сергея Морозова, поделился мнением о поединке между российским бойцом среднего дивизиона Александром Шлеменко и представителем Казахстана Куатом Хамитовым.

— Оба бойца являются возрастными, с огромным опытом. Хочу отметить, что очень важным будет вопрос выносливости — кто первым задышит. Если оба задышат, то практически ничего показать не смогут. Наверное, Хамитов будет делать упор на борьбу, если будет попадать — пытаться перевести.

Мне кажется, что Куат будет выглядеть лучше, он всегда работает до конца. Главную роль сыграет выносливость. Если у кого-то раньше закончится бензин, то будет досрочная победа. Желаю Хамитову, чтобы победа была на его стороне, — сказал специалист.

Добавим, что бой Шлеменко и Хамитова должен состояться 29 сентября в рамках турнира Top Fight в Москве.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил сделать это». «Свободный воин» Рустем Кудайбергенов о бое за титул Alash Pride, поражении в UAE Warriors и желании попробовать себя в АСА