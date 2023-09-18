Промоутер Владимир Хрюнов: «Крис Юбенк — идеальный соперник для Головкина»

Теги Владимир Хрюнов Геннадий Головкин Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Промоутер Владимир Хрюнов назвал Криса Юбенка-младшего идеальным соперником для завершения карьеры казахстанца Геннадия Головкина.

«Крис Юбенк — идеальный соперник для Головкина, чтобы завершить карьеру. Юбенк — тот боксер, который принесет максимально выгодный финансовый эффект. В Англии платное телевидение, и уже на этом можно заработать приличную сумму.

Во-вторых, он уже несколько лет вякает на Геннадия. Поэтому Головкину этот соперник будет по силам и этот бой реальнее всего организовать» — сказал Хрюнов.

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