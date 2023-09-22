Геннадий Головкин: «Удачи сборной Казахстана при подготовке к Азиатским играм»

Геннадий Головкин в соцсетях пожелал удачи казахстанским боксерам на Азиатских играх. GGG опубликовал фото с советником президента Казахстанской Федерации бокса Багланом Шалаевым.

«С другом @baglan_shalayev, с которым раньше вместе тренировались. Рад за твои успехи, и успехи наших боксеров. Удачи сборной на Азиатских играх и в подготовке к Олимпиаде», – подписал фото боксер.

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