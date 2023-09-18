Нурлан Сабуров о знакомстве с Головкиным: «Знакомство с ним для меня честь»

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, как ужинал в Нью-Йорке в компании экс-чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина и хоккеиста клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина:

«Мы были в Нью-Йорке, когда как раз-таки прошел боксерский матч Гены и хоккейный матч Тёмы. И мы собрались втроем и обедали. Вот так сидел я, Али Ахмедов, Артемий Панарин и Геннадий Головкин. В Нью-Йорке, в стейкхаусе, тип чуть ли не во фраке нам мясо подает. Я такой: «Б**». Я без стула сидел, мне было плевать (улыбается). Головкин остается для меня героем. Просто я не хотел дико навязываться. Потому что четко было ясно, что он это как минимум недолюбливает. Но знакомство с ним для меня честь. В жизни это будет одна из таких встреч, о которой будет очень прикольно вспомнить»

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