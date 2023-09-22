Борцу Ризабеку Айтмукану подарили автомобиль и 2 миллиона тенге за победу на ЧМ

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанскому борцу Ризабеку Айтмукану подарили автомобиль и два миллиона тенге за победу на чемпионате мира в Белграде.

Он стал лучшим в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке Айтмухан оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Отмечается, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.

Болельщики вместе с предпринимателями встретили 19-летнего борца в Алматы, где подарили автомобиль и два миллиона тенге.

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