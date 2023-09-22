Борцу Ризабеку Айтмукану подарили автомобиль и 2 миллиона тенге за победу на ЧМ
Казахстанскому борцу Ризабеку Айтмукану подарили автомобиль и два миллиона тенге за победу на чемпионате мира в Белграде.
Он стал лучшим в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке Айтмухан оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.
Отмечается, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.
Болельщики вместе с предпринимателями встретили 19-летнего борца в Алматы, где подарили автомобиль и два миллиона тенге.
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