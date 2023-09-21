Эдуард Базров о влиянии Рахмонова на Чемпиона мира по вольной борьбе: «Ризабек признался, что с каждым днем работы с Шавкатом, он становился уверенее»

Теги вольная борьба UFC MMA Эдуард Базров Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Dar Team Эдуард Базров рассказал о влиянии бойца UFC Шавката Рахмонова на 19-летнего чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана:

«Они тренируются в одном зале уже 2,5 года. Ризабек всегда со мной, в каком бы зале я не был. Когда он был на категорию чуть ниже, им комфортно было спаринговать, бороться с Шавкатом. Рубились на равных. Они начали общаться, дружить. Ризабек мне признался, что с каждым днем работы с Шавкатом, он становился увереннее. На самом у Шавката такая энергетика, он всегда уверен в себе, у него никогда нет сомнений, что он выиграет. И это передается молодым»

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Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника

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