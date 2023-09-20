Ризабек Айтмухан о золоте на ЧМ по вольной борьбе: «Всевышний подарил эту победу казахскому народу»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прокомментировал свою победу.

«Да, конечно, сейчас мне пишут казахстанцы, говорят, что я стал настоящим батыром, вошел в историю. Честно, я не до конца понял, что произошло. Сейчас я за границей, наверное, осознаю все на родине.

Рад, что стал частью такого исторического события. Это было моей мечтой. Я молился о том, чтобы стать чемпионом мира. Понимаю, что стал частью истории, все прошло так, как и планировалось. Всевышний подарил эту победу казахскому народу.

«Для моих родителей это большая победа, это была главная цель моего отца. Отец хотел поднять флаг Казахстана вместе со своим сыном. Думаю, что этой цели мы достигли. Для моей матери победа хоть и была важной, но она попросила меня: «Ризабек, сынок. Сколько бы ты ни побеждал, пожалуйста, главное – вернись домой целым и невредимым».

Она не ставила мне цель, чтобы я стал чемпионом мира или олимпийских игр, главное для родителей – здоровье детей. На меня родители не давили, желали только лучшего», – сказал Айтмухан.

Ранее 19-летний спортсмен завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника