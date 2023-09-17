Карл Фроч: «Головкин нокаутирует Юбенка»

Теги Карл Фроч Геннадий Головкин Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч выбрал своего фаворита в потенциальном поединке между Крисом Юбенком и Геннадием Головкиным. 

«Головкину уже 41 год, но он до сих пор в великолепной форме. Я не думаю, что разниц в возрасте даст Крису какое-либо преимущество. Если «GGG» попадет по нему, то бой закончится. Головкин нокаутирует Юбенка», – отметил Фроч.

Крис Юбенк 2 сентября удосрочил в реванше Лиама Смита в десятом раунде в рамках рейтингового поединка в среднем весе. По окончании того боя британец бросил вызов Геннадию Головкину.

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