Экс-чемпион WBO Заурбек Байсангуров: «Пришло время Головкину завершить карьеру»

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и IBO Заурбек Байсангуров высказался о возможном окончании карьеры 41-летнего Геннадия Головкина.

«Я думаю, пришло время, потому что 42-й год идет ему — трудиться, как в 30, не получится, а выходить ради денег пропускать удары, падать… Нету смысла. Скорее всего, завершит карьеру. Если уже не завершил», — сказал Байсангуров.

Напомним, Байсангуров тренировался вместе с Головкиным в США у Абеля Санчеса.

Ранее появилась информация, что Головкин может закончить профессиональную карьеру боем в Казахстане в 16 декабря на День независимости страны.

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