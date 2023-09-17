Экс-чемпион WBO Заурбек Байсангуров: «Пришло время Головкину завершить карьеру»

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Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и IBO Заурбек Байсангуров высказался о возможном окончании карьеры 41-летнего Геннадия Головкина.

«Я думаю, пришло время, потому что 42-й год идет ему — трудиться, как в 30, не получится, а выходить ради денег пропускать удары, падать… Нету смысла. Скорее всего, завершит карьеру. Если уже не завершил», — сказал Байсангуров.

Напомним, Байсангуров тренировался вместе с Головкиным в США у Абеля Санчеса.

Ранее появилась информация, что Головкин может закончить профессиональную карьеру боем в Казахстане в 16 декабря на День независимости страны.

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