Шавкат Рахмонов может сразится с Кевином Холландом

12-й номер рейтинга полусреднего веса Кевин Холланд объявил, что выступит на турнире UFC Noches 16 сентября: «Я получил свой грузовик с тако, и вы понимаете, что это значит!».

Напомним, две недели назад Холланд вызвался заменить Келвина Гастелума, который из-за травмы снялся с боя против Шавката Рахмонова: «Пусть подгоняют мой грузовик с тако».

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек