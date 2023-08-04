Эксперт об отмене Гастелум – Рахмонов: «Шавкату стоит его дождаться»

Казахстанский эксперт смешанных единоборств и спортивный комментатор Исатай Мадиев высказался о сорванном бое Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом:

«Изначально этот бой был сюрпризом. Келвин — тяжелый человек. Часто получает травмы и есть проблемы с весогонкой. В плане дисциплины хромает. Поэтому, я думаю, нужно было быть готовым к такому исходу. Конечно, Шавкату лучше дождаться Гастелума. Правильно будет их бой перенести на ноябрьский номерной турнир. На турнир в Абу-Даби в октябре уже нет мест, главный кард заполнен. Да и не думаю, что Келвин полетит в такую даль.

Ему выгоднее подраться где-нибудь в Нью-Йорке. Поэтому, мне кажется, что этот бой перенесут на ноябрь. Но нужно понимать, сколько времени понадобится Келвину для восстановления. Но раз он уже сказал, что хочет драться с Шавкатом в ноябре, то это, наверное, будет самым правильным вариантом. Рахмонову стоит подождать его и никуда не торопиться»

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