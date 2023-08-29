Стратегические партнеры: Olimpbet и федерация борьбы объявили о планах в преддверии чемпионата мира и Азиады

В Алматы назвали составы сборных Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе, которые осенью выступят на крупнейших международных соревнованиях. Также было заявлено о продлении сотрудничества профильной федерации с букмекерской компанией Olimpbet, которая активно участвует в развитии и популяризации борьбы в стране.

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК огласила составы сборных, которые представят нашу страну на престижных первенствах: чемпионате мира в Белграде (16-24 сентября) и Азиатских играх в китайском Ханчжоу (23 сентября-8 октября).

На казахстанских спортсменах лежит большая ответственность, так как нынешний чемпионат мира носит предолимпийский статус, там планируется выступление сильнейших борцов планеты.

– Особенностью чемпионата в Белграде является то, что он станет лицензионным. В каждом стиле будут разыграны шесть путевок на Олимпиаду в Париже в 2024 году, – отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации борьбы Димаш Султанов.

Отбор в национальные сборные проводился по итогам чемпионатов Казахстана и Азии, которые прошли в этом году при поддержке Olimpbet. Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям компании, так прокомментировал укрепляющееся партнерство ведущего казахстанского букмекера с федерацией борьбы:

Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям Olimpbet

– Достижения в спорте неразрывно связаны с достаточным финансированием. И мы понимаем, что можем быть максимально полезными, поддерживая развитие борьбы в Казахстане. Наше плодотворное сотрудничество – это начало больших позитивных изменений. Заверяем, что у федерации борьбы появился надежный партнер, и дальше нас ждет еще больше общих побед и достижений.

На пресс-конференции в Алматы было объявлено о подписании Меморандума о стратегическом партнерстве и продлении спонсорского соглашения между Казахстанской федерацией борьбы и Olimpbet.

Марат Музапаров, 1-ый вице-президент Казахстанской федерации борьбы

Как было подчеркнуто, такое сотрудничество уже доказало высокую эффективность в деле развития и популяризации этого вида спорта в стране. Так, на минувшем чемпионате Азии, прошедшем в апреле, казахстанские борцы заняли первое общекомандное место. Они завоевали 20 медалей, включая семь золотых.

Юрий Мельниченко, главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе

А в числе казахстанцев, которые выступят на чемпионате мира в Белграде, были заявлены «вольники»: Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Нуркожа Кайпанов (до 74 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и др. Борцы греко-римского стиля: Марлан Мукашев (до 55 кг) , Алмат Кебиспаев (до 67 кг), Нурсултан Турсынов (до 87 кг) и др. В женской борьбе Казахстан представят: Марина Седнева (до 55 кг), Елена Шалыгина (до 68 кг), Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) и др.

Кайрат Сагадиев, главный тренер сборной Казахстана по женской борьбе

Полные списки сборных Казахстана, которые выступят на чемпионате мира и Азиатских играх 2023 года, смотрите на официальных страницах Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

СПРАВКА

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Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Республики Казахстан была образована в 1992 году для развития в Казахстане таких входящих в программу летних Олимпийских игр видов спорта, как греко-римская борьба, вольная борьба и женская борьба. Президент федерации – Даулет Турлыханов.