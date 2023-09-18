Ризабек Айтмухан – чемпион мира по борьбе. Это первое золото Казахстана в истории среди вольников

Борец – вольник из Казахстана Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль чемпионата мира в Белграде (Сербия).

В финале боец, выступающий в категории 92 кг, победил азербайджанца Османа Нурмагомедова – 4-2.

Это первая золотая медаль Казахстана на ЧМ в вольной борьбе за всю историю страны.

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