Ризабек Айтмухан – чемпион мира по борьбе. Это первое золото Казахстана в истории среди вольников

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Борец – вольник из Казахстана Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль чемпионата мира в Белграде (Сербия).

В финале боец, выступающий в категории 92 кг, победил азербайджанца Османа Нурмагомедова – 4-2.

Это первая золотая медаль Казахстана на ЧМ в вольной борьбе за всю историю страны.

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1 комментарий

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M@gic feet
Казахстан Алга. Красавчик сотворил историю
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