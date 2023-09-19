Генри Хуфт назвал главную особенность Рахмонова: «У него бойцовское зрение, он видит в бою что-то еще до того, как увидят все»

Главный тренер американского зала Kill Cliff Генри Хуфт назвал главную особенность казахстанского бойца Шавката Рахмонова:

«Самое особенное в нем — это бойцовское зрение. Вообще, как он тренируется, как держит себя. В моем зале 60 бойцов, из них 29 дерутся в UFC. И все они находятся в зале в одно и то же время, все на матах. И когда Шавкат в зале, ты не спутаешь его ни с кем, он вообще другой, не такой, как все. Он видит в бою что-то еще до того, как увидят все. И в ударке, и в борьбе он всегда на шаг впереди. За всю жизнь, за всю мою карьеру в кикбоксинге и ММА я видел только 4-5 таких бойцов, как он. Особенный боец. При этом очень уважительный, я всегда смотрю, как человек ведет себя, не только, какой он боец. Он всегда слушает, вникает, хотя знает многие вещи лучше большинства ребят. Но он слушает и выполняет. С правильным отношением к делу и небольшой долей удачи он может пройти весь этот путь до конца, стать чемпионом. И другие ребята в зале говорят мне, что он другой породы. Я искренне верю, что если все будет нормально, ничего не стрясется, никакая политика не вмешается, он будет следующим чемпионом.

Хотя в прошлом бою против Джеффа Нила я был недоволен, что он пропустил столько ударов. Он садился в углу между раундами и говорил: «Парень сильный. Но все окей». Я такой: «Ты о чем? Мне не нравится, что ты столько пропускаешь». А он опять: «Все хорошо. Хорошо». Пару недель назад мы как раз говорили на эту тему с ним. «Ты должен больше работать над защитой. Когда приедешь, я буду работать с тобой над этим». А он сказал, что уже много работает над этим, прислал мне несколько видео. Просто в бою ему хочется протестировать себя, насколько он жесткий (смеется). Как правило, ребята не хотят подвергать себя такому, но вот он другой. Его силу панчей я бы оценил в 7,5-8 из 10. Хорошая сила, но он при этом и очень точный, он всегда попадает в нужные точки. Удары ногами у него отличные, он мог бы верить в них больше, к тому же ноги у него длинные. Я бы поставил 8 из 10 силе его ударов ногами»

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