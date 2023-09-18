Джек Маддалена после победы над Холландом о бое с Рахмоновым: «Это непростой и захватывающий поединок»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Австралийский боец полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (16-2) после своей победы раздельным решением судей над американцем Кевином Холландом (25-10) в рамках турнира UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе ответил на вопрос о желаемом сопернике на следующий поединок

– С тобой связывали несколько имен — Шон Брэди, Висенте Люке, возможно, Шавкат Рахмонов. Можешь выделить для себя какое-нибудь из них?

— Все они мне интересны. Не хочу вызывать кого-то одного, но я бы хотел подраться с любым из них. Какое из этих имен мне назовут первым, с ним я и выскочу. Все это — непростые и захватывающие поединки.

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