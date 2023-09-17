Шавкат Рахмонов: «Я все еще доступен для участия в UFC 294 или UFC 295»
Казахстанский боец UFC попрежнему остается без соперника и ждет свой следующий бой.
«Я все еще доступен для участия в UFC 294 или UFC 295», – оставил сообщение Рахмонов в социальных сетях для потенциальных соперников и матчмейкеров лиги.
Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы
Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде
Комментарии