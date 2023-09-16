Жанибек Алимханулы: «Мой любимый боксер – Мохаммед Али»

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Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы рассказал, кого считает своим любимым боксером.

— Любимый боец за все время? Мохаммед Али. Он был не только великим боксером, но и прекрасным человеком, — сказал Жанибек.

В настоящее время Жанибек Алимханулы готовится к бою с обладателем пояса IBF в среднем дивизионе Винченцо Гуальтьери, который состоится 14 октября в Розенберге, штат Техас, США. В своем предыдущем поединке, который состоялся 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США), «Казахский стиль» победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера.

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