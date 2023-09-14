Даурен Ермеков о бое за титул AMC Fight Night: «Камил, отправь нормальный контракт, и я покажу уровень претендента»
Казахстанец Даурен Ермеков обратился к президенту лиги AMC Fight Night Камилу Гаджиеву, который ранее объявил об организации боя за временный титул с участием Ермекова:
«Камил, отправь нормальный контракт с не детскими суммами. Предложи достойную сумму, и я вам покажу уровень претендента. А потом отправим на пенсию и чемпиона, как ветерана войны»
Чемпионом в этом весе является Владимир Минеев, а претендентом Дмитрий Арышев.
Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы
Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым
Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»
Комментарии