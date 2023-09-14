Даурен Ермеков о бое за титул AMC Fight Night: «Камил, отправь нормальный контракт, и я покажу уровень претендента»

Казахстанец Даурен Ермеков обратился к президенту лиги AMC Fight Night Камилу Гаджиеву, который ранее объявил об организации боя за временный титул с участием Ермекова:

«Камил, отправь нормальный контракт с не детскими суммами. Предложи достойную сумму, и я вам покажу уровень претендента. А потом отправим на пенсию и чемпиона, как ветерана войны»

Чемпионом в этом весе является Владимир Минеев, а претендентом Дмитрий Арышев.

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