Даурен Ермеков может провести бой за пояс AMC FIGHT NIGHT

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанец Даурен Ермеков и россиянин Дмитрий Арышев должны провести бой за временный пояс AMC Fight Nights в среднем весе, считает глава организации Камил Гаджиев.

На счету чемпиона Ural FC Ермекова 17 побед и пять поражений. Казахстанец в 2020 году дрался за пояс AMC Fight Nights, но уступил Владимиру Минееву. Арышев одержал 14 побед при восьми поражениях, один его поединок завершился вничью. Чемпионский пояс в среднем весе удерживает Минеев, который последний бой в ММА провел в октябре 2021 года.
«Считаю, что Ермеков с Арышевым подерутся за временный пояс AMC Fight Nights в среднем весе», – ответил на вопрос о бое за титул президент лиги Камил Гаджиев.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий