Даурен Ермеков может провести бой за пояс AMC FIGHT NIGHT

Казахстанец Даурен Ермеков и россиянин Дмитрий Арышев должны провести бой за временный пояс AMC Fight Nights в среднем весе, считает глава организации Камил Гаджиев.

На счету чемпиона Ural FC Ермекова 17 побед и пять поражений. Казахстанец в 2020 году дрался за пояс AMC Fight Nights, но уступил Владимиру Минееву. Арышев одержал 14 побед при восьми поражениях, один его поединок завершился вничью. Чемпионский пояс в среднем весе удерживает Минеев, который последний бой в ММА провел в октябре 2021 года.

«Считаю, что Ермеков с Арышевым подерутся за временный пояс AMC Fight Nights в среднем весе», – ответил на вопрос о бое за титул президент лиги Камил Гаджиев.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»