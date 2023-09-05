Куат Хамитов о реванше с Нариманом Аббасовым: «Он не шумит, как раньше»

Теги MMA AMC Fight Nights Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанец Куат Хамитов высказался о возможности реванша с Нариманом Аббасовым:

«Мы несколько раз предлагали Нариману реванш, но он не захотел. Так что Аббасов на данный момент для меня не актуален. Он немного не в теме, не шумит как раньше. Если предложат бой, то я приму вызов, если нет – я обойдусь и без него»

Первый бой они провели за титул AMC Fight Night, Аббасов в этом бою выиграл.

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