Куат Хамитов о реванше с Нариманом Аббасовым: «Он не шумит, как раньше»
Казахстанец Куат Хамитов высказался о возможности реванша с Нариманом Аббасовым:
«Мы несколько раз предлагали Нариману реванш, но он не захотел. Так что Аббасов на данный момент для меня не актуален. Он немного не в теме, не шумит как раньше. Если предложат бой, то я приму вызов, если нет – я обойдусь и без него»
Первый бой они провели за титул AMC Fight Night, Аббасов в этом бою выиграл.
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