Жумагулов — о Шлеменко: «Списывать его не надо»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов объяснил желание бойцов из Казахстана провести поединок с 39-летним бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«У Шлеменко есть имя — и можно хорошо заработать. И всем он интересен. Но, думаю, Александр до сих пор опасен. Списывать не надо его. Опыт есть опыт. Да и разбег в возрасте между ним и теми же Куатом Хамитовым и Дауреном Ермековым не такой большой — 3-4 года», — сказал Жумагулов.

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