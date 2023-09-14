Тренер Жумагулова о форме Жалгаса: «Спада никакого нет, ему хватает энергии»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Айбек Шокпутов тренер Жалгаса Жумагулова об актуальной тренировочной форме бойца:

«Жалгас сам изъявил такое желание выступить в Naiza, перед казахстанскими болельщиками. В этом нет ничего такого. Организм у него не изношенный, пусть попробует себя. Как он сам говорит — спада никакого не чувствует. Я вижу на тренировках, что ему хватает энергии, работает со всеми одинаково. Он еще может долго успешно выступать»

Напомним, что Жалгас Жумагулов провел в UFC семь боев, из которых выиграл один, а в шести потерпел поражения. Ожидается, что спортсмен продолжит карьеру и проведет следующий поединок в казахстанской лиге Naiza.

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