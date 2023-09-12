Президент NAIZA о высоком гонораре Жумагулова: «Он изменил ход истории»

Президент Naiza FC Нурбек Карабала рассказал, на чем основана сумма гонорара экс-бойца UFC Жалгаса Жумагулова по контракту с его лигой:

«Вернемся к гонорарам казахстанских бойцов... Нурбек Кабдрахманов, Алиби Идрис и многие другие ребята зарабатывают от двух до трех с половиной-четырех тысяч долларов. Не буду в один ряд с ними ставить Жалгаса Жумагулова. Все услышали его гонорар — 30 тысяч плюс 30 тысяч долларов. Жалгас где-то это упомянул. Да, договоренность такая была. После этого у кого-то есть возмущение — «почему столько»? Жалгас Жумагулов в 2018 году собирал стадион в Астане в бою с Асатряном. Тогда в ММА о стадионных турнирах на 30 тысяч человек никто даже не мечтал. При бое Жалгаса стадион был практически битком. Там 12 тысяч посадочных мест было, с партером 13, и они продали около десяти тысяч мест. В нашем случае это можно считать солдаутом, очень хорошие продажи. И Жалгас несколько боев провел в UFC. Успешно или не успешно — это друой вопрос. Но на своем уровне Жалгас и «Мороз» – это те ребята, которые ММА в Казахстане дали «движа» конкретно. На тот момент ни один боец топового дагестанского или российского бойца не выигрывал. А Жалгас что сделал? Выиграл и Багаутинова-старшего, и младшего, и Тагира Уланбекова — хоть там и спорная победа у Жалгаса, но для меня он выиграл. Тайсона Нэма выиграл, многих других топовых бойцов на пике своей формы. Можно сказать, он изменил ход истории. Ребята поверили, пошли в зал и начали добиваться того, чего добивается Жалгас»

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