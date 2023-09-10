Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Есть договоренность на конец ноября»
Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал дату своего следующего боя:
«Есть устная договоренность на конец ноября в лиге NAIZA. Проведу один бой в Казахстане для наших болельщиков”
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