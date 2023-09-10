Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Есть договоренность на конец ноября»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал дату своего следующего боя:

«Есть устная договоренность на конец ноября в лиге NAIZA. Проведу один бой в Казахстане для наших болельщиков”

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА

