Жалгас Жумагулов о следующем бое: «Есть договоренность на конец ноября»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал дату своего следующего боя:

«Есть устная договоренность на конец ноября в лиге NAIZA. Проведу один бой в Казахстане для наших болельщиков”

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