Два казахстанца выступят в карде турнира Канело – Чарло

30 сентября состоится один из самых ожидаемых боксерских поединка осени – Сауль Канело Альварес проведет бой с Джермеллом Чарло.

В карде турнира выступят два казахстанских боксера Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) и Абилхан Аманкул (4-0).

Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе.

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