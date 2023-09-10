Тренер Рахмонова о планах бойца: «Ждем дату»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев о планах бойца:

«Шавкат пока тренируется. Ждём дату, ждём соперника. Он уже в топ-5- топ-6, поэтому соперника тяжелее найти, это работа матчмейкеров. Пока ждём, Шавкат сказал, что без разницы, кто будет, готов к любому»

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