Рахмонов посетил матч сборной Казахстана по футболу

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов посетил матч национальной сборной Казахстана по футболу против сборной Северной Ирландии.

Также на матче присутствует и Геннадий Головкин.

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