Каршыга Даутбек о победе над Брандао: «Может быть, у него был плохой день!»

Теги UFC MMA Диего Брандао Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек рассказал о победе над выступавшим в UFC бразильцем Диего Брандао на 36-й секунде поединка.

«Бой завершился очень быстро. Такое мы не планировали. Надеялись три раунда подраться, но, по воле Всевышнего, так сложилось. Соперник был очень популярным и именитым бойцом — выступал в топовых организациях. Я ожидал от него многого. Не знаю, может быть, у него был плохой день… Спорт ведь состоит из побед и поражений. Так что не думаю, что горевать будет. Опытный боец, психологически устойчивый, наверное. Примет — и продолжит выступать и выигрывать. И радовать своих фанатов»

 Бой Даутбек — Брандао прошёл 9 сентября на турнире Alash Pride 89.

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