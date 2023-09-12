Багдат Жубаныш о планах после победы на Alash Pride 89: «Отдохну дней 10 и приступлю к тренировкам»

Боец ММА Багдат Жубаныш поделился своими планами после победы техническим нокаутом над бразильцем Брено Петерсоном на турнире Alash Pride FC 89:

«На данный момент, пока нет никаких планов. Бой прошел совсем недавно, я только приехал домой. Сейчас, наверное, отдохну дней десять, потом снова приступлю к тренировкам»

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»