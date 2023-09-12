Багдат Жубаныш о планах после победы на Alash Pride 89: «Отдохну дней 10 и приступлю к тренировкам»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Боец ММА Багдат Жубаныш поделился своими планами после победы техническим нокаутом над бразильцем Брено Петерсоном на турнире Alash Pride FC 89:

«На данный момент, пока нет никаких планов. Бой прошел совсем недавно, я только приехал домой. Сейчас, наверное, отдохну дней десять, потом снова приступлю к тренировкам»

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