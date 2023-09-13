Жан Кособуцкий: «Вернулся домой. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий вернулся на родину после поражения нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) от Top Rank. Боксер был дисквалифицирован в 4-м раунде за удары ниже пояса. 

«Хочу сказать, что мы дома чуть больше недели. Благополучно добрались. Потихоньку адаптируемся, привыкаем к часовому поясу, климату.

Все хорошо — своя еда, вода, люди. Хочу сказать спасибо болельщикам, друзьям, близким, всем тем, кто переживал и поддерживал нас в этот период, до боя, после боя. Всем от душим рахмет. По поводу дальнейших событий, наших боксерских дел, со временем, думаю, появятся какие-то новости, будет ясность, а пока на тренировку!» — сказал боксер.

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