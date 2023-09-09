Жан Кособуцкий о поражении Эфе Аджагбе: «Лучше формальное поражение, но стоя на ногах, чем победа – стоя на четвереньках»

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий прокомментировал свое поражение нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) от Top Rank. Боксер был дисквалифицирован в 4-м раунде за удары ниже пояса.

– Жан, в чем видите главные причины неудачи в дебютном бою за океаном?

– Причину такого исхода боя, думаю, все видели и уже поняли.

– Какие мысли настигли вас после первого пропущенного удара ниже пояса?

– После первого удара подумал, что это случайно, потому что в его предыдущих боях такого за ним не замечал и не слышал. После уже стало ясно, что все было умышленно.

– Как считаете, Аджагба изначально делал ставку на то, чтобы вывести вас из себя или к этому соперник пришел походу поединка?

– Да, это было очевидно. Видимо у них был план «Б» и он пошел в действие после первого раунда.

– Отплатить сопернику той же монетой, на ваш взгляд, было единственным выходом в этом бою?

– Это была вынужденная мера. Пришлось принять эти правила! По сути, сильных ударов ниже пояса с моей стороны не было, лишь для обозначения.

– Как считаете, удалось ли бы вам одержать итоговую победу в бою, если бы соперник не начал вести грязную игру?

– Да. Мне такая победа не нужна! Лучше формальное поражение, но стоя на ногах, чем победа – стоя на четвереньках!

– Как может отразиться на вашей карьере неудачный дебют в США, на ваш взгляд?

– Неудачный? Это, смотря, как посмотреть. Так скажем, не совсем ожидаемый для всех и в этом он, возможно, и неудачен, потому что не оправдал ожидания болельщиков и зрителей. В целом все нормально, учитывая некоторые обстоятельства!

– Хотели бы провести реванш с Аджагбой?

– Я пока об этом не думал. Можно, если это будет актуально.

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