Промоутер Хрюнов о Кособуцком: «Призываю весь Казахстан поддержать земляка»

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал дисквалификацию казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-1, 18 КО) в поединке с нигерийцем Эфе Аджагбой (18-1, 13 КО).

— Есть такое понятие — культурные отличия. Думаю, Жану не стоит обращать внимание на то, что у него появилось первое поражение. В следующий раз нужно быть готовым к любому стеченью обстоятельств, включая то, что с ним произошло. Если по-честному сказать, карьера Жана очень медленно раскрывается и пришла сейчас в точку, что он для себя решил, что, либо пан, либо пропал, а это совсем не так. Нужно оставаться холодным, благородным, расчетливым боксером и продолжать боксировать. В этом бою Кособуцкий приобрел бесценный опыт нахождения в новой среде.

Очевидно, сказалось поведение его соперника до боя, когда хотелось, может быть, даже по-уличному поставить его на место, это делается специально, чтобы вывести из себя. Они своего добились.

— У вас есть вопросы по судейству в этом поединке?

— В Америке очень сложно что-то говорить про судейство, потому- что то, как назначаются судьи — это всегда загадка. У меня был случай, титульный бой Хабиб Аллахвердиев, прям пять минут до боя, сидят уже назначенные судьи, выходит глава комиссии и говорит, что назначил других. В итоге, приходят судьи, которых я даже не видел в справочниках. Думаю, там велико влияние федерации, местных промоутеров, но к этому тоже нужно было быть готовым.

— Но заметно было, что и со стороны нигерийца Эфе Аджагбы также были нарушения, но они не повлекли внятных санкций в его адрес.

— Опытные профессионалы набрали нужный ритм и привели к нужному решению. Думаю, в честном бою соперник Жана бы просто проиграл.

— Какой для американских промоутеров смысл в том, чтобы «тащить» вперед Эфе Аджагбу?

— В него вложено много денег и он давно на контракте у Top Rank. К сожалению, Жана Кособуцкого здесь привлекали как оппонента. У промоутера Жана нет такого влияния как у Top Rank. Думаю, Жан не потеряется. Он показал себя неуступчивым спортсменом с характером, это будет замечено. В ближайшее время мы его опять увидим в американском ринге, – сказал Хрюнов.

Напомним, со-главный бой вечера в Талсе (США) завершился в четвертом раунде дисквалификацией Кособуцкого за удар ниже пояса.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу