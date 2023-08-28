Эксперт о дисквалификации Кособуцкого: «Какой же он отбросный боксер»

Американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль прокомментировал дисквалификацию казахстанца Жана Кособуцкого в бою против нигерийца Эфе Аджагбы.

«Кособуцкий очередным ударом ниже пояса роняет Аджагбу, и рефери справедливо дисквалифицирует этого грязного бойца. Скатертью дорога. Какой же он отбросный боксер, если повторяет свой жест раз за разом. Этот бой был сумасшедшим», — написал в Twitter Рафаэль.

Напомним, со-главный бой вечера завершился в четвертом раунде дисквалификацией Кособуцкого за удар ниже пояса.

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