Жумагулов о возвращении в UFC: «Матчмейкер сказал, пару боев выиграй и я тебя обратно возьму»

Жалгас Жумагулов поделился планами по возвращению в Америку:

«Я хочу сделать второй подход на Америку. Bellator или UFC – посмотрим как получится. Есть возможность. Мы с матчмейкером разговаривали, он мне сказал, что я пару боев выиграю и он меня обратно возьмет в UFC».

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