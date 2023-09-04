Названы лучшие бойцы наилегчайшего веса

Известный казахстанский боец Жуман Жумабеков назвал трех лучших, по его мнению бойцов наилегчайшего веса (57 кг).

Он назвал Асу Алмабаева, Жалгаса Жумагулова и Азата Максума. Двое являются бойцами лиги UFC, а Жалгас после завершения контракта с американской лигой планирует провести бой в лиге NAIZA.

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