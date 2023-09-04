Названы лучшие бойцы наилегчайшего веса

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Азат Максум Спорт Казахстана

Известный казахстанский боец Жуман Жумабеков назвал трех лучших, по его мнению бойцов наилегчайшего веса (57 кг).

Он назвал Асу Алмабаева, Жалгаса Жумагулова и Азата Максума. Двое являются бойцами лиги UFC, а Жалгас после завершения контракта с американской лигой планирует провести бой в лиге NAIZA.

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