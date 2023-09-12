Обидчик Кабардиева может провести бой с Касымбаем
Лига «Наше дело» пытается найти Александру Грозину, победившему Магомеда Кабардиева в финале гран-при нового соперника.
Среди потенциальных соперников называются Мохаммед Хейбати, Магомед Сулумов и Муратбек Касымбай.
Муратбек является одноклубником Кабардиева по столичной команде Tobet Top Team.
Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы
Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым
Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»
Комментарии