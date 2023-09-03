Муратбек Касымбай: «На молодежь негативно влияет не поп-ММА, а отдельные персонажи»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Поп ММА Спорт Казахстана

Казахстанский боец Муратбек Касымбай прокомментировал заявление экс-министра информации и общественного развития Казахстана о том, что в стране будет введено ограничение на трансляцию поп-ММА.

«На молодежь негативно влияет не поп-ММА, а отдельные персонажи, которые пытаются хайпануть и облить человека грязью. Если такие персонажи для кого-то являются героями, то они напрямую влияют на воспитание молодежи. Главное, начинать с самих себя. Если мы все будем воспитаны и сдержанны, то таких конфликтов не будет. В каждом народе есть свои недалекие люди, которые не уважают старших и показывают окружающим негативный пример», – сказал Касымбай.

Ранее появилась информация о том, что Дархан Кыдырали, до 1 сентября 2023 года являющийся министром информации и общественного развития Казахстана, планирует ввести ограничение на трансляцию поп-ММА в стране. 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Кыдырали.

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