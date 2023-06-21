Джон Райдер хочет подраться с Головкиным: «Я отправлюсь куда угодно»

Теги Геннадий Головкин бокс Джон Райдер Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-претендент на титул во втором среднем весе Джон Райдер сообщил, что хочет подраться с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе Геннадием Головкиным, если тот не решит закончить карьеру.

«Я бы с удовольствием подрался с ним. Я отправлюсь куда угодно. Я поехал в Мексику и подрался с Канело, огромным фанатом которого я являюсь. С Головкиным все так же. Я был его большим фанатом с тем пор, как перешел в профи. Он медленно поднимался в небольших боксерских шоу в Германии, а затем совершил прорыв в США.

Головкин был великим чемпионом, участвовал в отличных боях. У него было три битвы с Канело. Я думаю, что первый бой Головкин выиграл. В двух следующих было то, что было, но он великолепный боец с отличными достижениями. Мне повезло лично встретиться с ним, он отличный человек.

Я уверен, что у Головкина осталось еще несколько километров пробега, хотя он и стал старше. Но говорят, что сила уходит последней, поэтому я уверен, что он все еще обладает мощнейшим ударом», – сказал Райдер.

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